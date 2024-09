VIDEO – Genoa-Juventus 0-3 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024)del sabato delle 18sesta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. RITORNO AL SUCCESSO –0-3 nellasesta giornata diA. Altro clean-sheet, ancora 0 gol subiti in campionato, e successo fondamentale per la classifica e l’umore bianconero. Lo stadio Marassi è deserto a causasqualifica per i tifosini. Il primo tempo non trasmette tantissime emozioni, i tiri da una parte e dall’altra sono pochissimi. Succede tutto nei secondi 45 minuti, quando Dusan Vlahovic finalmente si sblocca. Al 48? segna su calcio di rigore, al 55? invece incrocia di sinistro sul secondo palo con un tiro rasoterra perfetto.