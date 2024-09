Un Lambrusco è il secondo classificato della The Top-Rated Wines Under $20 for 2024

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildi Sorbara Piria di Paltrinieri sale in seconda posizione sul podioclassifica di Wine Enthusiast “The Top-$20 for” che elenca i migliori vini al di sotto dei 20 dollari (18 euro circa). Per numero di vini inclusi, gli Stati Uniti svettano - giocando in casa - con un totale di 42 etichette, ma l’Italia vede in classifica ben 17 etichette. La Francia, al terzo posto con 12 vini, è seguita da Argentina, Australia, Austria, Cile, Portogallo e Spagna. La classifica è una selezione di oltre 23.000 bottiglie assaggiati alla cieca nell'ultimo anno dai redattori di Wine Enthusiast. «Il nostro rapporto annuale Best Buys è una raccolta dei più grandi successi: 100 vini mozzafiato che hanno valori incredibili. Questo elenco è anche uno studio sulla versatilità del vino amico del portafoglio».