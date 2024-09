Meno rifiuti e un mondo più pulito grazie ai bambini della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Alunni delle scuole cittadine sono stati impegnati venerdì nella curacon ’Puliamo il’. L’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione col circolo del Fermano Legambiente ’TerraMare’, ha organizzato l’edizione 2024manifestazione, conosciuta a livello internazionale col nome di ’Clean up the world’, una delle maggiori campagne di volontariato. Con questa iniziativa vengono liberati daie dall’incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge di centinaia di. Il programma di venerdì è stato preceduto dalla consegna dei kit (casacche, cappellini, guanti e pinze). Dalle prime oremattinata di venerdì i giovanissimi dei plessi scolastici sangiorgesi hannovari spazi cittadini. Le classi di materna ed elementare dell’istituto Canossiane si sono occupate deidel parco Villa delle rose e di un tratto di spiaggia.