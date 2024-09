Maxi rissa a San Giusto caccia agli aggressori Non sono della scuola studenti molto scossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Prato, 29 settembre 2024 – “E’ stata una scena surreale, pura guerriglia urbana. Lunedì, al rientro a, cercheremo di capire chiquesti ragazzi anche se sembravano più grandi, non delle superiori”. Laavvenuta venerdì intorno alle 13 di fronte al Dagomari e al Datini, ha destato non poca preoccupazione fra i plessi scolastici di via Reggiana a San. Nonscene che si vedono tutti i giorni e soprattuttoepisodi che non dovrebbero mai accadere di fronte alle scuole. La preside del Dagomari, Claudia Del Pace, venerdì non era presente ama si è fatta riferire dalla vicepreside quello che è accaduto. “Lei è uscita subito per controllare cosa stava accadendo – continua Del Pace – Ha anche provato a disperdere i facinorosi.