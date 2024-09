L’ultimo viaggio di Noureddine Mezgui Travolto e ucciso a Viareggio confermata l’identità della vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Al termine dei riscontri, il consolato generale del Marocco a Bologna ieri ha confermatodi. Che ventiquattro anni fa è arrivato in Italia, da Casablanca, senza permesso di soggiorno. E qui, a, si era presentato come Said Malkoum dall’Algeria per eludere all’ordine di rimpatrio. Per questo, con il nome di Said è stato identificato dalle autorità appena dopo la sua morte. Quando, domenica 8 settembre, è stato investito elungo via Coppino dall’imprenditrice Cinzia Dal Pino. La donna l’aveva riconosciuto come il ladro che, all’uscita dal ristorante, le era piombato in auto e, “sotto minaccia” ha raccontato lei durante l’interrogatorio di garanzia, le aveva rubato la borsetta. Così, subito dopo quel colpo disperato, l’ha inseguito per circa duecento metri con la macchina, e l’haper quattro volte.