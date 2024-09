Il fidanzato di Chiara Petrolini | Mi diceva che prendeva la pillola In lei mai una cosa fuori posto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Parma, 29 settembre 2024 – Parla per la prima volta il padre, inconsapevole fino a poche settimane fa, dei neonati trovati morti nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo. Ha 21 anni, consi conoscono fin dalle scuole elementari ma ora di lei non vuole sapere più nulla. Tutte le tappe del caso: dal punto segreto in casa agli arresti domiciliari Ora, per la prima volta, parla ai microfoni de Le Iene di Italia 1, intervistato dell’inviata Alice Martinelli: “Vorrei dare una spiegazione a chi non se la dà. Il primo bacio (con, ndr) è stato in discoteca, oggi è come se fosse un ricordo sporcato. L’anno scorso, a settembre, quando ci siamo rimessi insieme mi sono tatuato sul polso il suo nome. Prima che succedesse tutta questa, nella relazione, lo stro ero io, e lei quella che mi riportava sempre sulla strada giusta.