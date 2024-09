Hong Kong abbigliamento e arte orafa | made in Italy in primo piano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilinè stato protagonista di alcuni eventi di spicco nel campo della moda e della gioielleria. Pitti Immagine Uomo debutta acon una importante collaborazione con Lane Crawford, uno dei leader nella vendita al dettaglio di, arredo e accessori di lusso in Asia. Fino al 13 ottobre, Pitti Immagine Uomo è “guest curator” nei negozi Lane Crawford della città, nelle sedi dell’IFC Mall e della popolarissima Canton Road. All’interno dei due punti vendita sono allestiti spazi specificamente curati da Pitti Immagine per il pubblico locale che presentano una selezione di proposte non solo dei classici dell’maschile, ma anche delle nuove tendenze in tema di capi sostenibili e sportivi/outdoor ispirati alle tre sezioni del Salone: Fantastic Classic, Futuro Maschile, I Go Out.