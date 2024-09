Guzzo trascina la Consar Ok il test precampionato a Siena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Buon successo per la, alla vigilia dell’inizio del campionato, che espugna 3-1 (25-21, 25-21, 19-25, 25-20) il PalaEstra di, battendo la formazione locale dell’Emma Villas, che milita sempre in A2 come i ravennati, e che, comunque, resta un avversario non semplice da affrontare. Tra i ravennati, bene gli ex senesi Alessio Tallone e Riccardo Copelli, il primo autore di 16 punti, il secondo di 9. Tra i bizantini il top scorer di un match lottato ma mai davvero in discussione, è stato l’opposto della, Tommaso, autore di 19 punti con il 59~ di positività in ricezione e il 41% in attacco e ben 3 muri messi a segno, sui 10 totali conquistati dalla. La formazione ravennate è partita schierando Tallone opposto ad Ekstrand come schiacciatori di banda, Canella e Copelli centrali, Russo in cabina di regia e, naturalmente, il padovanoopposto.