GF esplode la polemica su Tommaso Franchi | Non c’entra nulla qua il motivo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) L’euforia e i buoni propositi iniziali nella casa del Grande Fratello 18 lasciano sempre più spazio alla tensione. I concorrenti si sono divertiti con la festa del sabato sera, ma non sono mancati allo stesso tempo diversi momenti dedicati a duri confronti nel weekend. Le rivalità iniziano a farsi sentire, non soltanto per quanto riguarda l’amore. Lorenzo Spolverato è stato uno dei gieffini più chiacchierati delle prime due settimane, durante le quali ha assunto un ruolo centrale nelle dinamiche amorose del reality show. Al centro tra due fuochi, Shaila ed Helena, il ragazzo si è fatto altresì notare per un carattere spigoloso, che ha portato a diversi scontri con i coinquilini. Uno su tutti quello con Luca Calvani, che lo ha accusato di scarso rispetto nei confronti degli altri.