Donne emancipate e con intelligenza

(Di domenica 29 settembre 2024) Roberta, non vedevo l’ora di leggere questo ultimo romanzo, dopo il bel Dna chef, con cui qualche mese fa hai vinto, con gran merito, il Premio Chianti. La gentile prende spunto dalla vita della filantropa e pedagogista Alice Hallgarten, ricca ereditiera americana che, sposato il barone Loepoldo Franchetti, si trasferisce a inizio del ‘900 a Città di Castello dove, con il sostegno del marito, fonda una scuola per figli di contadini. Gli interventi pubblici (potremmo definirli “politici”) delle, partono spesso dall’istruzione. Forse perché l’insegnamento è un’emanazione di quelle attività di cura così tipicamente femminili. O forse perché sappiamo che la cultura, anzi, la mancanza di essa, è stata a lungo una zavorra, l’impedimento a una vita piena e a un lavoro che non è solo fonte di guadagno, ma partecipazione alla società di cui siamo parte.