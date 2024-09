Da Casa Romei a Palazzo Costabili Un viaggio nella grande bellezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Verso il Rinascimento: da, unoggi. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nel 2024, che quest’anno hanno per tema il ‘Patrimonio in cammino’, si propone al pubblico un percorso fra due dei più importanti edifici del primo Rinascimento a Ferrara, entrambi sede di musei nazionali.(1443-1483) rappresenta in maniera esemplare il passaggio dell’architettura locale dalla tradizione tardogotica alle prime avvisaglie del Rinascimento. La decorazione della Sala delle Sibille richiama i perduti dipinti raffiguranti le profetesse eseguiti per la villa estense di Belriguardo nel 1447.(1496-1517) deriva parte del suo fascino dal carattere incompiuto della sua monumentale architettura in cui si trovano congiunti caratteri del Rinascimento fiorentino, lombardo e ferrarese.