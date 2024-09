Cibo a terra? Sfatata la regola dei 5 secondi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 settembre 2024) Fino ad ora ci si è affidati alladei 5in base alla quale ilcaduto apuò essere raccolto e mangiato. Ma gli esperti sfarebbero questo mito, spiegando cosa succede veramente. In diverse occasioni è capitato di assistere a scene in cui ilcaduto aveniva raccolto e mangiato (magari spolverato con un soffio), poiché la convinzione che entro i 5qualsiasi alimento non venisse contaminato era abbastanza diffusa. Tuttavia, adesso intervengono gli esperti e spiegano cosa avviene veramente in quei 5‘incriminati’. Piatto di spaghetti a@Foto Crediti Envato Elements – VelvetGossipSfatare un mito La cosiddetta ‘dei 5’ ha resistito negli anni, superando allerte sulla sicurezza alimentare e studi sul caso. Tuttavia, l’evidenza scientifica dietro a questa credenza non è stata fino ad ora ben definita.