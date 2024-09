Alberto Prunetti | La Maremma era un soviet di minatori e carbonai Il fascismo fu bonifica sociale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Racconto una storia di, un storia minerale. Non c’è da aspettarsi emozioni come nei romanzi borghesi, ma i miei personaggi sono pezzi di minerale, quando si mettono assieme fanno scintille":ha scritto un romanzo che già nel titolo, Troncamacchioni (Feltrinelli), lascia intravedere vicende un po’ selvatiche, tipiche di una terra, la, che ha fama d’essere dura, impervia, anche amara, come dice la famosa canzone, scritta e cantata dain trasferta.stavolta lascia la narrazione autobiografica working class con la quale si è fatto conoscere, raccontando la vita operaia (e la malattia professionale) del padre (Amianto, 2012) e la sua esperienza di aiuto cuoco e pulitore di cessi in Inghilterra (108 metri, 2018).