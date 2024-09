Wta Pechino 2024 | Paolini avanti in rimonta Cocciaretto si arrende a Mertens

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Soltanto una delle due tenniste azzurre impegnate nella notte italiana nel WTA 1000 diè riuscita ad approdare al terzo turno. Si tratta di Jasmine, che ha faticato più del previsto contro Clara Tauson, ma è riuscita ad avere la meglio ine inaugurare con una vittoria il suo cammino sul cemento cinese. 1-6 7-5 6-4 il punteggio con cui la numero 3 del seeding ha trionfato dopo 2h10?, raggiungendo al terzo turno la polacca Linette. CRONACA – Primo set da incubo per Jasmine, che ha faticato molto al servizio ed è stata poco cinica in risposta, mancando tre palle break. Al contrario, la seconda frazione è stata a senso unico in favore dell’azzurra, brava a reagire e a scappare sul 5-1. Nel momento di chiudere, però, ha incontrato difficoltà e dal set point sprecato nel sesto gioco ha subito un parziale di 15 punti a 1.