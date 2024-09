Spolverato fa infuriare il web | beccato a suggerire strategie al GF

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 28 settembre 2024) Negli ultimi giorni Jessica Morlacchi ha iniziato a passare molto tempo con Luca Giglio, i due sono spesso insieme e in casa qualcuno si è chiesto se stesse per nascere un flirt. Ieri notte Lorenzo, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno domandato al coinquilino se provasse qualcosa per la Morlacchi, ma lui ha spiegato che c’è solo amicizia. “Sè è vero che anche oggi sono stato spesso con lei, perché parliamo di tutto, è una ragazza molto intelligente. Io le voglio bene è una bravissima ragazza. Con lei mi trovo benissimo, ma come amica. Posso dormirci insieme o giocare, ma non c’è altro. Nei giochi tipo quello dell’altra sera, obbligo o verità posso anche baciarla, ma come se bacio uno di voi, così per scherzo”.e la strategia suggerita a Luca Giglio: “Jessica è forte qui, tu prova ogni tanto qualcosina”.