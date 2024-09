Shakhtar-Atalanta come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)vedere in diretta tv la sfida traDonetsk e, valida per la seconda giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo il bel pareggio casalingo contro l’Arsenal, che ha lasciato anche qualche rimpianto per il rigore sbagliato da Retegui, la squadra di Gasperini è attesa dalla trasferta in Germania, dove giocano le squadre ucraine da quando è iniziato il conflitto nel loro Paese. Il match si gioca a Gelsenkirchen, dove sono attesi più di 500 tifosi in arrivo da Bergamo. La sfida è in programma mercoledì 2 ottobre alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e Sky Go.in tv?SportFace.