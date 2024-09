Serie D Ancona Bellucci | Bello tornare a casa per una sfida sentita dove nessuno concederà niente

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Il difensore biancorosso classe 2001, deve proprio al club vigorino i suoi esordi ma senza mai perdere di vista il vero obiettivo: “devo molto alla Vigor ma né noi né loro scenderemo in campo per un pareggio, questa è una certezza. L’avversaria è forte ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Il calore del pubblico dorico sarà la nostra spinta decisiva”, 28 settembre 2024 – Una manciata, i biglietti rimasti in prima mattinata allo Stadio Bar del Viale della Vittoria. Gli 800 tagliandi messi a disposizione per i tifosi dorici, sono ormai pressoché sold out prima del big match di domani e stando alle ultime indiscrezioni, altri biglietti potrebbero essere concessi ai tifosi ospiti nelle prossime ore. Il derby Vigor Senigallia – SSCper la quarta giornata di campionato del girone F, andrà in scena domani alle ore 15, presso lo stadio Goffredo Bianchelli.