Scoperta truffa del finto carabiniere Fermati in due refurtiva recuperata

(Di sabato 28 settembre 2024) Hanno controllato una macchina con due uomini a bordo e all’interno hanno trovato un sacchetto in plastica con gioielli in oro, di cui i due non hanno saputo giustificare la provenienza. I carabinieri di Castelfidardo hanno capito subito che quei gioielli erano stati sottratti, la mattina prima, a un’anziana di Osimo, con il metodo dell’ormai notadel falso maresciallo. La donna in pratica aveva ricevuto una chiamata sul telefono fisso, con cui un sedicente maresciallo dei Carabinieri le aveva dato notizia che suo figlio era stato arrestato perché, alla guida dell’auto, aveva causato l’investimento di una bambina. "Per evitare conseguenze più gravi deve pagare alla controparte settemila euro", le ha detto con tono intimidatorio.