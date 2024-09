Premier League 2024 2025 | Palmer show per il Chelsea l’Arsenal si salva nel recupero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Un pomeriggio ricco di gol in, dove è proseguito il settimo turno con cinque sfide nello slot delle 15:00 locali. Spettacolo a Stamford Bridge, dove succede tutto nel primo tempo trae Brighton, o meglio: trae il Brighton. Il 22enne talento inglese tra il 21? e il 41? della prima frazione di gioco segna tutte e 4 le reti dei Blues e regala i tre punti alla squadra di Maresca, ora a soltanto un punto di distanza dal Manchester City in classifica. Due reti nel, da parte di Trossard e Havertz, permettono invece aldi raggiungere in vetta la squadra di Guardiola. I Gunners avevano seriamente rischiato il terzo pareggio nelle ultime quattro uscite, facendosi rimontare i due gol di vantaggio siglati da Martinelli e dallo stesso Trossard nel corso del primo tempo.