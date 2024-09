Paura Genoa-Juventus incendio al Ferraris | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) E’ quasi tutto pronto per, sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è reduce da una serie di pareggi consecutivi e non potrà permettersi un altro falso. In casa rossoblù la tensione è alta dopo l’eliminazione in Coppa Italia del derby contro la Sampdoria. Momenti diprima del fischio d’inizio della gara di Serie A. Secondo le ultime notizie è ‘scoppiato’ unallo stadioper un problema che ha interessato il gruppo di continuità della sala Var che comunica con il Vaar di Lissone. Si è registrato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento non ci sono indicazioni sul ritardo o rinvio della partita. L'articoloal: laCalcioWeb.