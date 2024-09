Libano | il mistero della morte del leader di Hezbollah e dei razzi lanciati contro Israele VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) “L’uccisione di palestinesi e il loro sfollamento nell’ultimo anno sono un crimine di guerra, una guerral’umanità, un genocidio e una pulizia etnica, perpetrati danel silenzio e nell’inazionecomunità internazionale e dei paesi che si dichiarano sostenitori dei diritti umani”. Così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dopo aver condannato l’attacco israeliano a Dahiyeh, nel sud di Beirut, per uccidere Hassan Nasrallah, ildi. La sorte delsciita diè avvolta dal. Fonti vicine a Tel Aviv definiscono “probabile” la sua, poiché “sembra difficile credere” che sia sopravvissuto ai raid. Fonti vicine a, così come scrive Reuters, danno Nasrallah come “non raggiungibile”.