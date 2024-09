Inter in difficoltà | Inzaghi cambia con l’Udinese per tornare a vincere dopo tre partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) E’ crisi? Probabilmente no, anche se la partenza dello scorso anno messa a confronto con quella di questa stagione, fa emergere in modo lampante i sette punti persi: da cinque vittorie su cinque a otto punti con due sole vittorie, nellegiocate in casa ad agosto, due pareggi in trasferta più quello in Champions, prestigioso, contro il City, e poi lo scivolone nel derby col Milan, pesantissimo per come è arrivato soprattutto. Ma i campanelli d’allarme per Simoneci sono tutti: i nerazzurri sembrano avere la pancia piena, sembrano essere diventati un po’ prevedibili e appena ci si discosta dall’undici tipo che ha trionfato nello scorso campionato stravincendo lo scudetto da corazzata vero, emergono le. I nuovi che devono ancora inserisi al meglio, un po’ d’indolenza, e alcuni dei big che non sono in forma, per usare un eufemismo.