Il tecnico greco presenta la partita Priftis | La prima gara è sempre un’emozione

(Di sabato 28 settembre 2024) "Lad’esordio èun po’ particolare, perché le squadre non hanno ancora gerarchie precise e si fa fatica ad andare a fondo nei dettagli. Quindi molte volte si vince grazie alle cose più semplici: difendendo forte, concedendo pochi punti in transizione e andando bene a rimbalzo".entra subito nel cuore della questione: Reggio è più indietro rispetto a Trento (che ha già giocato in Eurocup), ma dovrà fare di necessità virtù e badare al sodo., per lei è la seconda stagione sulla panchina biancorossa, c’è un po’ di emozione nonostante la sua lunga esperienza internazionale? "Nonostante passino gli anni, ladàparticolare perché è un nuovo inizio per me e gli atleti. Rispetto all’anno scorso, quando giocammo a Brindisi, ho però più conoscenza del campionato e delle sue dinamiche".