Il Milan spiana il Lecce? Gotti sconcertante a fine partita | Peccato originale esplode la polemica

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilnon si ferma più. Dopo la vittoria nel derby con l'Inter è arrivato il roboante successo colcon un secco 3-0. Ma aa far discutere sono le parole di Luca, mister dei salentini, che prova a spiegare così, ai microfoni di Dazn, il tonfo con i rossoneri: "Trentotto minuti buoni, molto buoni del nostroqui ao. Ilnasce da una punizione inesistente. Dorgu non può scomparire, è Leao che va addosso a lui. Da una punizione inesistente prendi gol. Lì ci deve essere la bravura in quei minuti di chi, con raziocinio, sa che arriva ladel primo tempo con calma, cercando di ricostruire i presupposti che ci sono stati nei 38 minuti. Ilavverte che ci spaventiamo e spinge sull'acceleratore: noi forziamo le giocate e questo va tutto a vantaggio del".