Il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro torna dalla Cina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 – Ildi: un successo internazionale di cultura e tradizione Glidisono rientrati entusiastiloro straordinaria esperienza in, dove hanno rappresentato l’Italia e la tradizione della Valtiberina in una serie di esibizioni spettacolari. La trasferta, che si è svolta in occasione di un importante festival culturale, ha visto i nostriportare le storiche coreografie, i colori delle bandiere e la maestria del tamburo e della chiarina in una delle nazioni più popolose del mondo. Durante la loro permanenza, ilha tenuto diverse esibizioni che hanno affasto il pubblico locale, conquistando con eleganza e precisione i presenti.