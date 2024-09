I geni della matematica attesi all’Indam Day 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Studiosi di fama internazionale provenienti dalle più prestigiose università italiane e straniere sono in arrivo a Varese per affrontare temi di grande attualità nellamoderna. Mercoledì 2 ottobre Villa Toeplitz ospiterà l’Indam Day, atteso appuntamento annualecomunitàitaliana promosso dall’Istituto nazionale di altaFrancesco Severi dell’Università La Sapienza di Roma. Sarà la ventesima edizionegiornata, che si svolge in collaborazione con la Riemann school of mathematics dell’Università dell’Insubria, con cui Indam ha siglato un partenariato permanente. L’obiettivo principale dell’evento è riunire matematici con interessi scientifici diversi, favorendo il dialogo interdisciplinare e la condivisione dei più recenti sviluppi nella ricerca.