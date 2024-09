Grande Fratello le Non è la Rai scatenano il putiferio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 28 settembre 2024) News tv. “Maleducata”. “”, le Non è la Raiil– La parola “quiete” non è adatta per descrivere un reality. Con le critiche a Maria Vittoria Minghetti e l’affondo su Helena Prestes, le Non è la Rai hanno dato ufficialmente il via al. Ieri notte Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere si sono scagliate contro la modella brasiliana. ( dopo le foto) Leggi anche: Beatrice Luzzi rivela: chi è la sua erede al “” Leggi anche: “”, la concorrente ha lasciato la casa: la motivazione “”, le Non è la RaiilCosa ha scatenato lo sfogo durissimo? Nella Casa si sa tutto è amplificato e anche i dettagli possono innescare degli scontri verbali. Pamela Petrarolo si è lamentata con le sue due amiche di alcuni atteggiamenti di Helena.