European Open di Judo a Praga l’Italia fa quattro medaglie | Valeriani è oro nei 73 kg

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Una prova straordinaria quella di Leonardoall’di. L’Azzurro è salito sul primo gradino del podio dopo una perfetta competizione svolta sul tatami. Nei 73 kg,festeggia uno splendido podio. Ma non solo. Insieme a, vincono leanche Agnese Zucco nei 63 kg e Biago D’Angelo nei 60 kg, insieme a Federico Ninfo nei 66. Sonoallora levinte da una Italia eccellente. Il commento di Leonardo, come riporta fijlkam.it: “Sono molto contento del risultato ottenuto, finalmente sono riuscito a prendere la medaglia per cui lavoro ogni giorno, ringrazio tutto lo staff delle Fiamme Gialle, allenatori, direttore tecnico e preparatori che ogni giorno lavorano per me e con me”.