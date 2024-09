Dumfries rinnova e l’Inter vince su 3 fronti! Ora svolti in campo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Alla finerinnoverà con. Finita la lunga telenovela in atto da diversi mesi. Ieri è stato trovato l’accordo definitivo, l’olandese firmerà nei prossimi giorni. RINNOVO – Denzelsarà il prossimo imminente rinnovo in casa Inter. Ieri l’accordo definitivo, con l’olandese che apporrà la sua firma nei prossimi giorni. Are è soprattutto il club nerazzurro e lo fa precisamente su tre importanti. Uno dal punto di vista dell’ingaggio: dai 5 milioni richiesti dall’entourage del giocatore, alla finefirmerà per 4 più bonus fino al 2028. E la stessa Inter può peraltro avvalersi ancora del Decreto Crescita per risparmiare qualcosina sullo stipendio. Secondo fronte vinto:non lasceràa zero. Quindi, se qualcuno lo vorrà dovrà necessariamente passare prima dal club, che per meno di 20-25 milioni non si metterà a parlare.