Cina | Taiwan tornerà alla madrepatria

(Di sabato 28 settembre 2024) 17.32 "finenell'abbraccio della". Così il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, all' Assemblea generale Onu, ha ribadito la posizione dellasulla riunificazione dell'isola con Pechino. Nel conflitto in Medio Oriente è necessario un cessate il fuoco completo, subito. "La forza non può sostituire la giustizia", la soluzione è quella dei due Stati, ha detto Wang Yi. Sulla crisi in Ucraina "bisogna fare pressione per una de-escalation. Pechino non promuove la pace per guadagni egoistici".