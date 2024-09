Castro illude il Bologna l’Atalanta lo beffa con Samardzic all’ultimo assalto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Laarriva nel finale, dai piedi di, dopo 50 minuti di sofferenza con l'uomo in meno, ma anche con la speranza di trovare i primi tre punti in casa della stagione, dopo la terza gemma in campionato di Santi. Primo tempo di equilibrio, ruvido, spesso spezzettato dai fischi di Rapuano, che dopo 15 secondi estrae il primo giallo verso Freuler, che atterra Bellanova nel tentativo di rimediare ad un pasticcio suo in coabitazione con Lucumi. Una decina di minuti per registrarsi, poi ilprende ritmo, anche se l'occasione più ghiotta dei primi 45 minuti ce l'ha la Dea, sui piedi di Lookman, ipnotizzato in spaccata da Skorupski. Dall'altra parte, quello con più spazi per offendere è Orsolini, troppo lezioso e inconcludente. L'ultimo a provarci prima dell'intervallo è Brescianini, in area piccola, ma Skorupski blocca senza problemi.