Biennale di Firenze | arte e cultura si incontrano

(Di sabato 28 settembre 2024) Life&People.it La cornice è quella della città simbolo dell’italiana; il contenitore uno degli eventi legati al commercio d’alto profilo più importanti al mondo. È la 33°internazionale dell’antiquariato di(Biaf), luogo dove, moda e collezionismo siper fondersi in un momento che diventa non solo un atto di compravendita, ma uno scambio ditra chi è lì per acquistare e solo per ammirare. Una dimora di tutto rispetto Per chi volesse trascorrere del tempo immerso tra i capolavori che hanno fatto la storia dell’europea, l’appuntamento da oggi, 28 settembre al 6 ottobre, nello storico Palazzo Corsini al Parione, dimora principale dei Corsini, affacciata sull’Arno, che rappresenta una perla di quella architettura fiorentina così elegante ma al contempo nuova, in piena simbiosi col barocco toscano.