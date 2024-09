Tornate ai vostri girotondi che è meglio | Delmastro polverizza Malpezzi sul dl sicurezza video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Dritto e rovescio va in scena uno scontro durissimo tra Andreae la dem Simona. Al centro della discussione sono le nuove norme del decretoche tanto sta facendo scaldare la sinistra. Nello studio di Paolo Del Debbio il sottodegretario di FdI illustra la stretta sui reati, in particolare l’ inasprimento delle pene per i blocchi stradali: con pena massima fino a due anni. Il tutto per cercare di dare un freno alle proteste di chi si vede la strada sbarrata mentre va a lavoro al mattino dagli eco-attivisti di Ultima Generazione. A sinistra proprio questa norma contestano come liberticida e “fascista”. Senza dimostrare la minima considerazione per chi è vittima di tali blocchi. Chi ha avuto la sventura di capitarci lo sa.