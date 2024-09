Piccola tegola stop per Tramoni Il fantasista out contro la Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un’altra doppia defezione per il Pisa porta all’emergenza trequarti nel reparto avanzato. Matteoinfatti non sarà convocato per la sfida di domenicala. Il giocatore infatti sta ancora smaltendo un forte affaticamento muscolare all’adduttore, lo stesso occorso a Vignato qualche giorno fa e la società di concerto con lo staff medico lo terranno ancora a riposo, poi rivalutarlo in vista della gara col Cesena. Diverso invece il caso di Jan Mlakar. Il calciatore infatti ha subito uno stiramento muscolare alla coscia destra nella sfida di Coppa Italia e potrebbe star fuori anche due o tre settimane. Ulteriori accertamenti sono in corso in queste ore. Salterà senza dubbio la trasferta di Castellamare died è molto probabile anche una sua defezione per la partitail Cesena del 5 ottobre.