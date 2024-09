Nobody Wants This la recensione | tutti contro noi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 27 settembre 2024) La serie:, 2024. Creata da: Erin Foster. Genere: Horror, thriller. Cast: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons. Durata: 10 episodi/25 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix. Trama: Una conduttrice di podcast sul sesso incontra un rabbino appena separato e la loro storia d’amore prende una brutta piega. A chi è consigliata: Agli amanti delle rom-com, coni clichè e le tappe narrative che le rendono la visione “comfort” per eccellenza. La rom-com seriale del weekend proposta da Netflix è, che riunisce due ex icone adolescenziali, Kristen Bell e Adam Brody, noti per i loro ruoli in Veronica Mars e O.C..