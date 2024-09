MotoGP Franco Morbidelli impressiona nelle PL di Mandalika 3 Martin 14 Bagnaia che non forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un ottimoha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024, confermando il suo ottimo momento di forma. Sul tracciato dii piloti hanno preferito non spingere al massimo, sia per la pista ancora sporca, sia per le elevatissime temperature presenti. La colonnina di Mercurio, infatti, si attestava sui 30° per quanto riguardava l’atmosfera, con l’asfalto davvero rovente che toccava i 55°. Da questo scenario è emerso con(Ducati Pramac). Il pilota romano, infatti, hato con una serie di ottimi giri, il migliore dei quali ha fermato i cronometri sull’1:30.689 con un margine di vantaggio di 221 millesimi su Maverick Vinales (Aprilia), quindi terza posizione per Jorge(Ducati Pramac) a 529.