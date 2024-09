Mattarella | L' Ue recuperi la fiducia dei cittadini con scelte coraggiose

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - "Vi sono nuovi vertici della Ue chiamati a impegni non solo di ordinaria amministrazione ma perché occorre recuperare ladei, in modo che si alzi la partecipazione elettorale che si è fermata poco sopra al 50%. Il voto peraltro è stato un grande esempio di democrazia per il mondo un intero continente". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionella conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. "Italia e Germania possono insieme sollecitare una crescita dell'Unione per affrontare i problemi, conche vanno messe in cantiere, sperando che tutti abbiamo un atteggiamento costruttivo" ha sottolineato