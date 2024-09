LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Morbidelli precede Quartararo Vinales e Martin Bagnaia non forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.16 High-side davvero pericoloso per Oira che sembra comunque stare bene. Bandiere gialle e tempi cancellati per tutti. 05.15 Pedro Acosta ci riprova e, anche in questo caso, dopo un ottimo T3, rallenta nel T4 e non migliora. Intanto brutta caduta per Oira in curva 4. 05.14 Jorgesi riporta al comando in 1:31.725 con 42 millesimi su Nakagami e 80 su Zarco. Le Honda danno un segnale! 05.13 Marco Bezzecchi fa segnare il settimo tempo a 328 millesimi da Takaaki Nakagami che sale al comando in 1:31.767 05.12 Di nuovo tutti in pista, mancano solo. Bezzecchi si lancia subito con ottimi parziali. 05.11 Pedro Acosta con soft e media fa segnare il record in ogni settore, arriva al T3 con 121 millesimi di vantaggio ma nel T4 molla e non migliora. 05.