Inter è tempo di turnover Frattesi titolare a Udine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ripartire da quel che, per molti, non è il suo punto di forza. Simone Inzaghi ha costruito l’“schiacciasassi“ puntando su meccanismi perfetti, su ritmo diffuso, sulla condivisione. Ma con il ko del derby sulle spalle, un avvio di stagione tutt’altro che limpido, ese e Stella Rossa all’orizzonte, vittorie convincenti e necessarie dovranno passare per la profondità. Da un concetto orizzontale ad uno verticale, e a pretendere il mutamento di asse sono le circostanze. Nicolò Barella finisce ai box nel momento meno propizio, mentre peraltro dall’Inghilterra tornano a risuonare le sirene del Machester City causa stop stagionale di Rodri. Il club, registrato il record personale di fatturato, mette i tappi di cera, ma pretende che la bandiera bianca momentanea di un leader non rallenti la truppa. A bussare c’è Davide