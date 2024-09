Damiano David Laura Pausini e Fiorella Mannoia | le pagelle dei singoli usciti il 27 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ecco ledi alcuni deinella settimana del 27- “Disobbedire”: voto 8. Ho imparato che potevo anche sbagliarmi”: che bello sentire queste parole. In un mondo di dissing e di tossicità, di “io ho ragione a discapito degli altri”, lei arriva e ci racconta che ha la testa dura, che va dritta per la propria strada, ma che è anche capace di riconoscere i propri errori. In un mondo di maschi alfa, dovremmo imparare tutti a Disobbedire. Benji & Fede - “Estate punk”: voto 7. Non avrei mai pensato di poter dare un voto così alto a una canzone di Benji & Fede, ma devo dire che ‘Estate punk’ è scritta bene e cantata in modo convincente. Non è la solita ‘Dove e quando’, mi piace. Cesare Cremonini - “Ora che non ho più te”: voto 6.5. Bella, ma dopo tutta questa attesa avremmo voluto qualcosa di più.