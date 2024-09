Colpisce un muretto e si ribalta | donna e il figlio di 8 mesi in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente questa sera a Montorsi, nel territorio di Sant’Angelo a Cupolo. Una, alla guida alla sua Fiat Punto, con un neonato a bordo, ha colpito unpercorrendo via Panoramica e si èta con la macchina. Ladi 34 anni, del posto, è stata condotta all’in codice rosso. Illeso il bimbo di 8. Per lui consigliato il trasporto all’per i controlli del caso. Sul posto i mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. L'articoloune sie ildi 8inproviene da Anteprima24.it.