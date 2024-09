Champions League striscione nazista durante la partita col Monaco | multa e trasferta a Belgrado senza tifosi per il Barcellona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)di 10mila euro e– per lacontro la Stella Rossa –. Tutto a causa di unoespostola prima giornata diallo stadio Louis II di. Questa la sanzione della UEFA inflitta al: il cartellone era stato segnalato da un delegato Uefa presente al match. La scritta Flick Hiel (con chiaro rimando al Sieg Heil) era stata fatta togliere sotto l’ordine degli steward. Elena Fort, vicepresidente del club blaugrana con delega alle questioni istituzionali, aveva condannato i gesti su X con queste parole: “Indegno. Imbarazzante. Disgustoso e triste che qualcuno che afferma di amare il club si comporti in questo modo. Tutto ha un limite“. Indigne. Vergonyant. Fàstic i tristor que algú qui diu estimar al Club actui així. Tot té un límit. No es pot tornar a reperit mai més. Mai més.