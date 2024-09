Viterbo al via ‘l’Alvaro-Bigiaretti 2024’ | i premiati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si apre la decima edizione del Premio Alvaro-a Vallerano (), un appuntamento che rende omaggio a due giganti della letteratura italiana del Novecento: Corrado Alvaro e Libero. L’evento inaugurale, previsto per venerdì 27 settembre alle ore 18 nella suggestiva cornice di piazza dell’Oratorio – con la possibilità di spostarsi nel Palazzo della Cultura Alvaro-in caso di maltempo – sarà un’occasione per riflettere sul tema del viaggio, elemento centrale delle opere di entrambi gli autori, con un incontro dal titolo “Corrado Alvaro e Libero, storie di viaggi e di ritorni”. La serata vedrà protagonista l’attore e regista Francesco Montanari, celebre per il suo ruolo ne Il Libanese nella serie televisiva ‘Romanzo Criminale’ e per la sua capacità di interpretare personaggi profondamente complessi.