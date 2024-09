Ultim’ora salta Napoli-Palermo a causa dell’influenza | brutta notizia per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di Coppa Italia, tempo di: arriva l’annuncio a sorpresa da parte della società partenopea. Ildi Antonioè pronto a prendersi la scena allo stadio Maradona per il match di Coppa Italia contro il. Dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Modena, all’esordio ufficiale disulla panchina partenopea, gli azzurri ospitano la squadra siciliana in un match valevole per i sedicesimi di finale della competizione. Niente, il centrocampista rimane a casa Antonioè disposto a fare esordire dal primo minuto diversi calciatori, tra nuovi arrivati e poco utilizzati. Una vetrina fondamentale per i protagonisti di questa gara per rimettersi in discussione e cercare di mostrare la migliore versione possibile.