Ucraina da Usa nuovi aiuti militari a Kiev per 375 milioni di dollari

(Di giovedì 26 settembre 2024) Guerra in. Volodymyr Zelensky, durante l’Assemblea Generale dell’Onu, afferma che il Paese “vuole mettere fine a questo conflitto più di ogni altro nel mondo” e lancia un monito per una possibile catastrofe atomica. Secondo il presidente ucraino, la Russia sta pianificando attacchi alle strutture nucleari ucraine aumentando il rischio di un incidente nella centrale di Zaporizhzhia, ancora oggi occupata dalle forze di Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin avverte: “Una minaccia critica alla nostra sovranità sarà la base per una risposta nucleare”. IN AGGIORNAMENTO Da Usa pacchetto da 375diinIl Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha reso noto che gli Stati Uniti stanno fornendo un altro pacchetto significativo di armi ed equipaggiamenti urgentemente necessari all’per difendersi dai continui attacchi della Russia.