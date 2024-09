Trump | Incontro Zelensky gli dirò che pace con Putin è possibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – “Il presidenteha chiesto di incontrarmi. Lo vedrò” venerdì 27 settembre “alle 9.45 allaTower”. Donaldannuncia a sorpresa l’con il presidente ucraino Volodymyr. L’ex presidente degli Stati Uniti, candidato alle elezioni del 5 novembre, riceveràa New York e ribadirà quello che ripete da mesi: “Io credo di poter favorire un accordo rapidamente tra” per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. E’ una vergogna quello che sta succedendo in Ucraina, troppi morti e troppa distruzione. Quello che mi disturba è che l’Europa sta contribuendo pochissimo rispetto a quanto pagano gli Stati Uniti. Noi abbiamo un Oceano che ci divide dalla Russia, l’Europa non lo ha.