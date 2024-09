Trova l’errore in questa immagine!

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 26 settembre 2024) Accendete la TV o sfogliate una rivista e sarete sommersi da ogni sorta di consigli per mantenervi in forma: corsa, sci, arrampicata e persino allungamenti che farebbero arrossire un maestro di yoga. Ma che dire della parte del corpo che tutti dimentichiamo? Sì, il cervello! Proprio come i bicipiti, anche il cervello ha bisogno di un allenamento. Per fortuna c’è una cura per questo: i puzzle! Sono ovunque, dagli indovinelli che sconvolgono la mente ai momenti “Aspetta, cosa?” online. Se siete pronti ad allenare i vostri muscoli cerebrali, tuffatevi nel divertimento con il rompicapo qui sotto! Il vostro cervello vi ringrazierà. Cosa c’è di sbagliato in? La sfida di oggi è qui! Vedete un bimbo seduto tranquillamente a leggere un libro, con un bel gatto accoccolato accanto a lui. Ma c’è qualcosa che non quadra.