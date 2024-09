Scontro furgone-bus di linea a Ischia sei feriti In gravi condizioni il conducente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di sei, di cui uno in, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina addove si sono scontrati frontalmente uned un bus dell’azienda pubblica di trasporto Eav. I due veicoli si sono scontrati lungo la strada che dal centro diPorto conduce a Barano; il piccolo Piaggio Porter, per ragioni al momento sconosciute, ha invaso la corsia opposta a quella di marcia finendo per scontrarsi con il bus. La cabina delsi è letteralmente accartocciata e per soccorrere il guidatore i vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere alle cesoie pneumatiche per tagliarne le lamiere; l’uomo, di circa 30 anni, avrebbe riportato numerose ferite anche agli organi interni, ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Rizzoli dove attualmente viene sottoposto ad intervento chirurgico.