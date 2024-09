Scollature vertiginose lato schiena come quella di Ambra Angiolini

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 settembre 2024)è apparsa alla Milano Fashion Week. Indossando una creazione di Etro per la sua sfilata, la conduttrice ha rilanciato il fascino della maxi scollatura. La Milano Fashion Week non è soltanto delle case di moda, ma anche dei loro ospiti. Non stupisce che gran parte dell’attenzione sia rivolta proprio ai VIP che siedono in prima fila per assistere alle nuove collezioni in passerella. Spesso e volentieri, infatti, sono proprio le star a generare chiacchiericcio sul web. Questa volta le luci dei riflettori hanno evidenziato soprattutto il trend sposato da, apparsa alla settimana della moda milanese mettendo in mostra la. Crediti: Ansa – VelvetGossipUno dei grandi trend che accompagnerà l’autunno 2024 è proprio quello delle, anche