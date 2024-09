Nuovo viaggio all’estero di Papa Francesco il Santo Padre atterra in Lussemburgo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 settembre 2024)per, arrivato poche ore fa in: nel pomeriggio ripartirà per il Belgioto questa mattina all’aeroporto di, inaugurando così il suo 46°internazionale. Il Pontefice è stato accolto calorosamente dalle principali autorità del Paese: il Granduca Enrico di, la Granduchessa Maria Teresa e il Primo Ministro Luc Frieden. Dopo il saluto alle autorità e alla Guardia d’onore schierata, il protocollo ha previsto che la delegazione si dirigesse verso l’hangar antistante, nel Salon d’Honneur, per la cerimonia ufficiale di benvenuto. L’accoglienza perinCirca cento giovani hanno animato l’evento, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili e religiose.